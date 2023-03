PNPA valedictorian, proud guro

Nanguna sa mga nagtapos mula MASIDTALAK Class of 2023 ng Philippine National Police Academy (PNPA) ang proud guro by profession na si Police Cadet Francis Geneta.

Si Francis ay 25-anyos tubong-Naujan, Oriental Mindoro. Mula noon ay pangarap na umano talaga niya na magkaroon ng maayos na buhay ang kanyang pamilya at magsilbi sa bansa.

Sabi niya sa isang niyang panayam, “Ever since po my greatest inspiration is my family. Ang aking pamilya po akong dala-dala sa pagpasok ko po dito sa akademya at sa walang sawang suporta po nila ang nagbigay sa akin ng lakas at tibay ng loob to take the route less traveled. Secondly, ‘yung pangarap ko pong maging pulis, yun po ang pinakamalakas na driving force po para makipagsabayan po sa mga kapwa ko po applicant.”

Bago siya mag-apply sa PNPA ay ibinahagi rin niya na isa siyang guro. Nagtapos si Francis bilang Magna Cum Laude sa kursong Bachelor of Science in Education major in Mathematics sa Mindoro State College of Agriculture and Technology—Main Campus.

Mahal naman niya ang pagtuturo pero, mas gusto umano niya na makagawa pa ng pagbabago sa bansa at makapagsilbi sa mga tao.

Aniya, “Kaya po nagtataka po kayo kung bakit ako po ay lumipat ng propesyon. That’s because I want to maximize my influence from our adults to our young ones. I believe that if you want to make a difference in your country, we should cater to all the needs from all walks of life by providing them with necessary assistance, security, and protection.”

Bukod sa pagiging class valedictorian ng kanilang batch ay makakatanggap din si Francis ng Presidential Kampilan award. (Moises Caleon)