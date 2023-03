Petmalung mag-utol! Karl, Mark Liwanagan inakbayan UP baseball

PINAMUNUAN ng magkapatid na sina Karl at Mark Liwanagan ang University of the Philippines sa pagbubukas ng UAAP Season 85 baseball tournament sa pagbigo sa defending champion De La Salle University, 11-7, nitong Linggo sa UP Diliman Baseball Field.

Isinantabi ng Fighting Maroons ang nakaraang kampanya sa Season 81 sa pagtala lamang ng dalawang panalo, na nauwi sa huli sa anim na koponan.

Sa pagkakataong ito, ang matagal nang head coach ng UP na si Anthony Dizer ay hindi nakatagpo ng anumang mga isyu sa pag-clear ng eligibility para sa kanyang mga manlalaro, hindi tulad ng mga nakaraang season na kung saan meron itong pitong rookies sa kanilang lineup, na karamihan ay nagmula sa Tanauan, Batangas.

“Our preparation was good, thanks to our manager Mike Asuncion and Dean Kiko Diaz. We were able to put in the necessary work for this season and get the recruits that we wanted,” sabi ni Dizer, na aminado na ang pagkakaroon ng kanilang bago at sariling baseball field ay malaking tulong para sa kanila.

“This is the first time that I don’t have any problems with my players. All of them are eligible, and I also have two university scholars and six college scholars. You can see the reform, really 360-degrees,” sabi nito.

Nagtulong-tulong sina Ian Mercado, Karl, VJ Mangahas, captain Mark Tuballas at Mark na pawang nag-ambag ng mga run para bigyan ang kanilang koponan ng 5-1 lead para tapusin ang opening inning. (Lito Oredo)