Paiimbestigahan ni Romualdez! Degamo trinaydor ng bodyguard

May hinala si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile na mayroong traydor at espiya sa kampo ng napatay na gobernador ng Negros Oriental na si Roel Degamo.

Sa kanyang weekly television program, sinabi ni Enrile na nakapagtatakang alam ng mga killer ni Degamo na nasa loob ng kanyang compound ang gobernador at agad tinarget ang kanilang pakay.

Sinabi ni Enrile na posibleng nasa kampo rin ng gobernador ang nagbigay ng detalye na naroon ito nang sumalakay ang mga salarin noong Marso 4.

“They must have a map of the compound of the governor, who would be the possible source of the details of that compound kung hindi doon din sa tagaloob ng compound,” ayon sa batikang politiko na dating nagsilbi bilang kalihim ng Department of National Defense (DND).

Batay aniya sa kanyang karanasan, mahalagang makasiguro na 101% na tapat ang security o bodyguard upang makasiguro na walang maghuhudas na magreresulta sa kapahamakan.

“Kahit na may security ka kung iyong mga security mo ay may disloyal sa’yo. Kailangan ‘yong security mo 101% loyal sa’yo, but if they’re only security to you because it is a hanapbuhay para sa kanila, delikado ‘yon,” paliwanag ni Enrile.

Inatasan naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang House Committee on Public Order and Safety na pinamumunuan ni Sta. Rosa City Rep. Dan Fernandez na pangunahan ang imbestigasyon sa anggulong may kinalaman ang mga security personnel sa pamamaslang kay Degamo.

Ayon kay Romualdez, lima sa anim na police escort ni Degamo ang hindi pumasok sa kanilang duty noong Marso 4, ang araw kung kailan pinatay ang gobernador sa harap ng kanyang bahay.

“Gov. Degamo had earlier reported to the police about the threats to his life so it stands to reason that his security detail should have implemented stricter measures to ensure his safety. That’s why it’s highly suspicious why these police escorts were missing on the day he was killed,” sabi ni Romualdez.

“It appears that the perpetrators were aware of the fact that Gov. Degamo has practically no protection so they could easily accomplish their mission to assassinate him,” dugtong pa ni Romualdez. (Aileen Taliping/Billy Begas)