Nasaktan ko si Moira – Jason Marvin

First public exposure ni Jason Marvin ang presscon ng ‘The Write One’ na kung saan ay siya nga ang gumawa, kumanta ng theme song, ang ‘Oras’.

Slight mahiyain si Jason, na nasa isang sulok lang. Pero noong i-approach namin siya kung puwedeng ma-interview, pumayag naman agad-agad.

Sabi ni Jason, nagkataon lang na ang kantang ‘Oras’ na nilikha niya ay sumakto sa kuwento ng ‘The Write One’. At yes, gustong-gusto niyang maging Kapuso.

Anyway, matapos nga ang hiwalayan nila ni Moira dela Torre, sa El Nido, Palawan daw namalagi si Jason. Umiwas sa magulong mundo ng Maynila.

Inasikaso raw niya ang maliit nilang negosyo (kainan ang term niya) sa Palawan. Siya ang namamalengke, at minsan ay nagsi-serve sa mga costumer.

Sa tanong kay Jason kung nag-usap na sila ni Moira, tumatawang umiiling lang siya.

“I’m good. Walang bitterness. Pero, gets ko naman, na nasaktan ko siya.

“Pero sa ngayon, emotionally I’m okey na. Like now mas focus na ako sa family ko, sa business, sa friends,” sey niya.

Wala pa raw sa plano niya ang manligaw, makipag-date, o magkadyowa.

Aware naman si Jason sa mga masasakit na tawag sa kanya ng mga fan, netizen.

“May mga times na nababasa ko, pero hindi ko sinasadya. But for me, hindi ako affected, kasi hindi ko sila kilala!” sabi niya.

“Pero hindi ko sila masisisi. They know one side of the story. Hindi naman ako nagsasalita. Gets ko naman ‘yung narrative na ako ang masama. Okey lang `yon.

“Ayoko ring ipagtanggol ang sarili ko. Hinahayaan ko na lang sa Diyos kung ano ang mangyayari,” sabi pa ni Jason.

Ano ang pakiramdam mo na parang iniisip ng mga tao na lahat ng kanta ni Moira ay patutsada sa iyo?

“Tinatanggap ko na lang, kasi nagkamali naman ako! May mga details lang na iba, pero okey na `yon. Pero hindi ako gaganti,” sabi pa ni Jason.

Umiwas si Jason na mag-comment sa tsismis kay Moira at kay Zack Tabudlo.

“Hindi ko alam. Baka mayari ako!” sabi lang niya.

Pero ano ang masasabi niya na sumeksi si Moira ngayon?

“I’m super happy for her!” sagot niya. (Dondon Sermino)