Nanlaban sa arrest warrant 4 todas, pulis sugatan

Nasawi ang apat na lalaki matapos silang makipagbarilan sa mga awtoridad nang harangin nila ang mga ito sa paghahain ng warrant of arrest sa dalawa nilang kasama na may mga kasong murder sa bayan ng Pikit sa Cotobato City nitong Sabado.

Kinilala ni Lt. Col. John Miridel Calinga, hepe ng Pikit municipal police, ang mga nasawi na sina Lando Dianalan, Baganian Alimao, Faisal Sanday at Norman Samsudin na pawang nagtamo ng mga tama ng bala sa iba’t-ibang bahagi ng katawan.

Kasamahan nila sina Abdullah Kordotoy at Jonathan Kadalem, na parehong wanted sa mga kasong attempted murder sa Regional Trial Court Branch 24 sa Cotabato.

Sa ulat, agad na nagpaputok sina Kordotoy at Kadalem sa mga pulis at sundalo habang palapit ang mga ito sa kanilang hideout sa Barangay Macabual sa Pikit para ihain ang Dahil dito, rumesponde ang apat at nakipagbakbakan sa mga pulis para makatakas sina Kordotoy at Kadalem.

Sugatan naman sa insidente si Cpl. Eric Saltin Buslayan ng 45th Special Action Company ng Special Action Force (SAF).

Narekober ang dalawang M16 assault rifle at shotgun malapit sa mga bangkay ng mga kaalyado ng dalawa.