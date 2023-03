Mga Woman Grand Master balang araw

MAPALAD ang General Trias City, Cavite sa pagkakaroon ng future Woman Grandmaster sa katauhan nina PH chess wizards Jirah Floravie Cutiyog at Bonjoure Fille Suyamin.

Ang kapwa 13 years old na sina Cutiyog na Grade 8 student ng Bethel Academy at Suyamin na Grade 7 student ng Del Rosario Christian Institute ang mangunguna sa General Trias City chess team na pinamumunuan ni coach Ederwin Estavillo sa pagtulak ng Grand Finals ng National Age Group Chess Championship na iinog sa Abril 2-10 sa Dipolog City, Zamboanga del Norte.

Ang magwawagi ang kakatawan sa Pilipinas sa 21st ASEAN+ Age Group Chess Championships 2023 na tutulak sa Hunyo 17 hanggang 27 na gaganapin sa Asia Hotel sa Bangkok, Thailand.

Sina Cutiyog at Suyamin ang nag-second at third kay eventual champion Kaye Lalaine Regidor ng Santa Rosa City, Laguna sa katatapos na U-14 girls division ng Vice Governor Athena Bryana D. Tolentino National Age Group Chess Championships Eliminations na ginanap sa Tagaytay International Convention Center nitong Marso 5.

***

Naging matagumpay ang group exhibit nina Zig Abella, Jao Mapa at Chuck Severino na tinampukang ‘Sipaan at Sining’ na ginanap sa Gallery 928 sa Shangri-La Mall (4th floor, Main Wing, Art Plaza) sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City nitong Biyernes.

Kasama din sa sumuporta ay sina painter Conrado “Bim” Zabella, Richard Poblete-Ramos ng Eurobake at Jeffrey Dimalanta at Benedict Pamis ng Gallery 928.

***

Naging kapana-panabik ang tagisan ng isipan nina TV at movie actor Jao Mapa at chess coach Noel Jay Estacio sa friendly chess blitz game na ginanap sa Gio’s Sizzling Hub nitong Biyernes na nasaksihan ni Ma’am Selyn Cheng.

Sina Jao at Noel ang ilan sa mga kalahok sa pagsambulat ng 2023 Balinas Open Rapid Chess Tournament sa Marso 18, 9 am na gaganapin sa second floor Open Kitchen Food Hall, Rockwell, Business Center sa Sheridan Street, Mandaluyong City.

Walang on site registration.

Kinakailangan magpatala bago ang torneo at ipadala ang registration fee worth P500 sa GCash ni Jolina Icao sa 09613396015.