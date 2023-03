Maine pumuntos sa pamilya ni Arjo

Nagpasiklab ang magkasintahang Maine Mendoza at QC 5th District Representative Arjo Atayde sa ama ng huli na si Art Atayde para sa birthday celebration nito.

Nag-abala sina Maine at Arjo na makibahagi sa birthday salubong sa ama ng actor-politician.

Si Sylvia mismo ang nag-post sa kanyang Instagram nang naging ganap sa birthday asalto ng kanyang mister at mapapanood nga sina Maine at Arjo na sinorpresa si Art.

Bitbit ni Maine ang cake habang kumakanta ng happy birthday sa tatay ng kanyang boyfriend habang nasa likod naman si Arjo.

Naka-face mask si Maine noong una at nagtanggal lang ng kanyang mask sa kainan.

Makikita ang kasiyahan sa mukha ng tatay ni Arjo na nagpapatawa pa kina Maine at Chichi Rita na kasama rin sa okasyon.

Intimate ang okasyon dahil iilan lang ang mga naimbitahan sa salo-salo. Pawang team ni Sylvia ang naroon.

Dahil sa effort na ito ni Maine, walang dudang pumuntos na naman siya sa pamilya Atayde.

Samantala, idinaan na lang ni Ria Atayde ang pagbati kay Art sa throwback photo niya na yakap ang ama sa kanilang bakasyon.

Sumama kasi si Ria sa kasintahang si Zanjoe Marudo sa ABS-CBN Global concert series ng aktor at dalawang linggo sila sa Europe at Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Dingdong sinasanay maging fighter ang anak

Kung hindi showbiz ang tatahaking karera ng mga anak nina Marian Rivera at Dingdong Dantes, siguradong mapupunta sina Zia at Sixto sa Sports world.

Matapos ngang magpakita ng kanyang galing, husay, bilis si Zia nang manalo ng medalya sa isang swimming competition, pinagsasanay naman ngayon ng mag-asawa sa martial arts ang bunsong anak na si Sixto.

Sa ibihaging post ni Dingdong sa kanyang Instagram, ipinakita niya ang larawan ng anak na naka-taekwondo uniform at sumi¬sipa sa pad na hawak ng isang instructor.

Ayon kay Dingdong layunin niyang matutunan ng anak ang disiplina at kakayahan sa larangang ito.

Sey ng aktor sa IG, “Starting them young! Watching my little warrior take on Taekwondo with the big kids.

Hoping he learns the discipline and skill, but most importantly, has fun along the way. #SIXTO”.

Umani ng pa¬puri ang nasabing post partikular na ang porma ng pagsipa ni Sixto na animo’y isa nang professional taekwondo athlete.

“Yun oh!!”, ang reaksyon ni Rocco Nacino.

“Ang ganda ng stance!” komento ni Ana Feleo.

Tatlong red heart eyes naman ang reaksyon ni Marian sa post na nagpapakita ng kanyang pagka-in love at kasiyahan sa performance ng anak.

Sa April 16 ay mag-4 years old na si Sixto.