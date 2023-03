LTO pabor gawing food truck mga lumang jeepney

Suportado ng Land Transportation Office (LTO) ang mungkahi ng ilang grupo na i-convert sa rol­ling stores o food trucks ang mga pampasaherong jeepney kasabay ng isinusulong na modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan.

Sa isang weekly forum, sinabi ni LTO Assistant Secretary Jay Art Tugade na suportado nito ang mungkahi lalo na kung makakatulong ito sa pagpapalakas sa ekonomiya.

“Ay, opo. Eh tayo naman po basta any activity that will help stimulate the economy, personally po ha, ako po ay sang-ayon po ako diyan at very supportive po,” ani Tugade.

Pero bago magawa ito, kailangan aniyang maamiyendahan ang certificate of registration ng mga jeep upang mare-classify ang gamit nito. (Aileen Taliping)