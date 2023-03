Liza ‘pinulutan’ sa dating statement

Matapos sabihin ni Liza Soberano kay Boy Abunda na hindi niya pina-ngarap maging artista, ‘pinulutan’ ng mga netizen ang naging pahayag niya noong nag-audition pa lang siya sa Star Magic na talent managament arm ng ABS-CBN.

Hinalungkat ng mga Marites at pinag-usapan ang audition ni Liza sa Star Magic kung saan sinabi niyang, “Bata pa lang ako, gusto kong maging actress and model.”

Taliwas nga ito sa sinabi ni Liza sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’ng GMA-7 kamakailan na pinasok lamang niya ang mundo ng showbiz dahil kailangan niyang kumita ng pera para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya.

“Hindi ko po pangarap maging artista. I had to be para mapaaral ko sarili ko, para mapaaral ko kapatid ko, para mabuhay ko ‘yung family ko. I think that’s one thing na hindi alam ng maraming tao. It came from necessity. I needed to make money for my family,” kuwento ni Liza.

Narito ang ilang komento ng mga netizen: “Inconsistent siya sa sinasabi niya,” “Ang labo nya!” Aabangan namin ang paliwanag ni Liza tungkol sa bagay na ito. (Issa Santiago)