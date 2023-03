KC ‘bitbit’ BF sa kiddie party

Naku, nanghinayang talaga ako dahil hindi ako nakapunta sa 8th birthday ni Arnav na anak ng kaibigan naming si Rajiv Chandiramani na ginanap sa Shangri-La The Fort, Manila sa BGC, Taguig City noong February 26.

Marami kasing showbiz personalities na um-attend doon.

Pero ang napalampas ko, si KC Concepcion na ‘bitbit’ pala ang sinasabing boyfriend niya na si Steve Michael Wuethrich na isang Swiss-Filipino.

In fairness kay KC, ipinakilala niya sa mga kakilala sa kiddie party na ‘yon si Steve.

At least, hindi iniwas ni KC sa mga tao roon ang sinasabing bago niyang minamahal.

Very charming at nice ang description kay Steve ng ilang tao na nasa kiddie party na ‘yon.

Naniniwala nga pala ako na boyfriend na ni KC si Steve dahil nang tanu¬ngin ko ang isang kaibi¬gan ng panganay ni Sharon Cuneta tungkol doon, ang sagot nito ay, “Ang alam ko, may boyfriend na siya. ‘Yun kasi ang sabi ni KC. Pero hindi naman niya nabanggit ang name sa akin.”

Pero siyempre, si Steve ‘yung nakakasama palagi ni KC, so may iba pa ba na puwedeng maging boyfriend ang actress-businesswoman?

Bongga!

Kokoy in good terms sa ex-manager

Sa presscon cum preview ng bagong series ng GMA-7 at Viu, ang ‘The Write One’, nakita ako ni Kokoy delos Santos at lumapit at bumati siya.

“Finally, nagkita rin tayo in person. Palagi kasing sa Zoom (online) lang,” bati niya.

In fairness, ma-PR ang Kapuso actor kaya bilib ako sa kanya, huh!

Naikuwento ko na magkikita kami ng ex-manager niyang si Direk Perci Intalan sa preview ng ‘About Us But Not About Us’ nina Elijah Canlas at Romnick Sarmenta, at magsu-support din daw siya roon.

“Pakisabi kay Direk Perci, pupunta ako kahit ayaw niya. Hahaha!” pabirong sabi ni Kokoy.

Ikinuwento ko kay Direk Perci ang birong ‘yon ni Kokoy at sabi niya, “Ay, hahaha! Oo naman, palagi namang welcome sa amin si Kokoy!”

Kung matatandaan, nagdesisyon sina Direk Perci at Direk Jun Lana na mag-concentrate na lang sa pagpoprodyus ang kanilang The IdeaFirst Company at hindi na mag-manage pa ng talents, kaya hinayaan na nila na solong i-manage ng Sparkle GMA Artist Center ang career ni Kokoy.

‘Yun na!