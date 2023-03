Kawatan ng P55 gustong makulong sa federal prison

Matapos magnakaw ng halagang $1 o katumbas ng nasa P55, isang kawatan ang nagsabing gusto umano niyang makulong sa federal prison.

Ayon sa ulat ng NBC, bigla na lamang pumasok sa isang bangko ang lalaki at sinabi sa bank teller na magnanakaw siya ng $1.

“Please pardon me for doing this but this is a robbery. Please give me $1.00 Thank you,” nakasaad sa isang sulat niya sa papel na ipinakita niya sa mga tauhan ng bangko.

Kahit nalito, sinunod naman ito ng bank tellers at sinabing umalis siya.

“Donald sat down in the bank lobby and waited for the police to arrive. While waiting for police, Donald made a statement to the victims that they are lucky (he) didn’t have a gun because it was taking the police so long to get there,” nakasulat sa affidavit.

Kahit wala namang serious threat, pinapunta pa rin ng bak manager sa likod ang kanyang mga tauhan.

“At this point the branch manager said she ushered all of her employees into a back room for their safety where she locked the doors.”

Matagumpay naman na napakulong ang lalaki at wala namang nasaktan sa naturang krimen. (Jan Terence)