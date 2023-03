Kartada talo na, nakasilat pa! Steph Curry, Golden State umahon kontra Milwaukee

IKINALAT ni Stephen Curry sa fourth quarter at overtime ang 22 sa kanyang 36 points para pamunuan ang Golden State Warriors sa 125-116 win kontra NBA-best Milwaukee Bucks Sabado ng gabi sa Chase Center.

Nag-ambag si Klay Thompson ng 22 points, may 20 points, 10 rebounds si Donte DiVincenzo.

Sa ikalawang sunod na laro na liban si Giannis Antetokounmpo (right hand soreness), sumandal ang Bucks sa tig-19 nina Khris Middleton at Brook Lopez at 18 markers, 9 boards, 8 dimes ni Jrue Holiday pero naubusan.

Ibinaon ni Curry ang panablang tres 19 seconds pa sa regulation 111-111 bago binutata ang layup ni Holiday sa kabila.

Sa extra time, kumana ng 7 straight points ang Warriors – magkasunod na jumper ni Thompson at tres ni Curry para basagin ang huling dedlock 120-113. (Vladi Eduarte)