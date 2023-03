Joan Doguna, Lyceum winasiwas San Beda

NAPAHIRAPAN pa rin ang Lyceum of the Philippines kahit winalis nila sa tatlong set ang San Beda University, 25-20, 25-16, 28-26 sa NCAA Season 98 women’s volleyball tournament kahapon sa San Andres Sports Complex sa Maynila.

Nagsanib-pwersa sina Johna Dolorito at Joan Doguna upang ilista ang pang-limang panalo sa pitong laro at sumalo sa No. 2 spot ng team standings.

Kumana si Doguna ng 13 points mula sa 12 attacks at service ace.

Matapos dominahin ang unang dalawang set ay napalaban ng todo ang Intramuros-based squad sa third frame bago nakuha ang panalo.

May tsansa sanang manalo ang Lady Red Spikers sa third set nang makalamang ng 24-22 pero lumabas ang tikas ng Lady Pirates, gumapang para masikwat ang importanteng panalo.

Sumadsad sa pangalawa sa dulo ng team standings ang San Beda, tangan nila ang 1-6 karta.

Nais ng LPU na ipagpatuloy ang kanilang magandang laro pagharap nila sa Colegio de San Juan de Letran, bukas (Martes), at pagkatapos ay kakalabanin naman nila ang University of Perpetual Help System DALTA sa Biyernes.

Sisikapin naman ng San Beda na kalsuhan ang kanilang kamalasan pagharap nila sa Mapua. (Elech Dawa)