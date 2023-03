Hunk actor ayaw nang maghirap

Ibang-iba na ang pananaw ngayon sa buhay ni Ruru Madrid ngayong 25 years old na siya at karelasyon si Bianca Umali.

Nakatanaw na siya sa kanyang future at napakarami nang plano sa buhay.

Isa sa mga pangarap ngayon ni Ruru ay mabigyan ang kanyang pamilya ng isang bagong bahay na masasabi niyang mula sa pawis at hirap niya. Ayaw na kasi ng Kapuso hunk actor ang naranasan niya noong bata pa siya na nakikitira lang sila.

Naalala nga ni Ruru na noong kasagsagan ng bagyong Ondoy (2009), pi-nasok ng baha ang ground floor ng tinutuluyan nilang bahay at siksi-kan sila sa second floor.

Sobrang hirap ang pinagdaanan ni Ruru noon, kaya naman nang nabigyan siya ng pagkakataon na maging artista ay wala siyang reklamo. Basta trabaho lang siya nang trabaho. Kahit puyatan, wala talaga siyang an-gal.

At dahil nga sa pagtitiyaga ni Ruru kaya naman ngayon ay maganda na ang buhay nila ng kanyang pamilya.

Bida nga pala si Ruru sa new series ng GMA-7, ang ‘The Write One’ na co-production ng Kapuso Network at Viu.

Talbog!

Yassi nagduda kung kayang magpatawa

Nagdalawang-isip pala si Yassi Pressman bago tinanggap ang role sa ‘Kurdapya’ sitcom na prodyus ng Viva Communications, Inc. para sa TV5 at Sari-Sari Channel ng Cignal.

Dalawang katauhan kasi ang gagampanan niya sa proyektong ‘yon at nev-er pa raw siyang gumanap ng isang comedy role, kaya pinag-isipan muna niya ang nasabing proyekto bago tanggapin dahil nape-pressure siya at hindi nga niya forte ang pagpapatawa. Pero hindi siya sinukuan ng Viva at subukan daw niya at naging challenge ang ‘Kurdapya’ sa kanya, kaya tinanggap din ni Yassi.

Hindi naman itinanggi ni Yassi na medyo nahihirapan siya sa dalawang karak¬ter niya sa ‘Kurdapya’, pero pinagbubuti nga niya para ma-gustuhan daw ng viewers kapag ipinalabas na ang sitcom sa TV5 on March 18.

Actually, sa ilang taping days nila for ‘Kurdapya’ ay nasasanay na raw siya sa pagpapatawa at enjoy na enjoy na rin sa kanyang ginagawa.

Bukod kay Yassi, kasama rin sa ‘Kurdapya’ sina Marco Gumabao, Ryza Cenon, at Nikko Natividad. Si Easy Ferrer ang direktor ng sitcom.

Samantala, naikuwento rin ni Yassi na noong pandemic ay may mga proyekto siyang tinapos at after ay binigyan niya ang sarili ng per-sonal time. Limang taon daw kasi na halos araw-araw siyang nagtatra-baho.

Dahil sa kasipagan ni Yassi ay nakapagpatayo siya ng bahay para sa kanyang pamilya.

Nice!