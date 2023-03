Grand Lotto 6/55 jackpot price nakopo ng taga-Davao

Sinolo ng mananayang bumili ng lotto ticket sa Davao City, Davao del Sur ang P29,700,000 jackpot prize ng Grand Lotto 6/55 na binola ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) nitong Sabado ng gabi.

Natumbok ng instant milyonaryo ang winning combination numbers na

45-29-12-03-26 -51 na may jackpot prize na P29,700,000.00.

May pitong player naman ang nanalo ng tig-P100,000.00 sa second draw; 662 ang mag-uuwi ng tig-P1,500; at 16,084 sa tig-P60.00 na panalo.

Wala namang nakasungkit sa Lotto 6/42 na may jackpot prize na P5,940,000 pero may 65 player ang nanalo ng tig-P24,000.00; 2,450 sa tig-P800.00; at 32,458 sa palit-taya na P20.00

Paalala ng PCSO, papatawan ng 20% na buwis ang hihigit sa P10,000 panalo alinsunod sa itinatakda ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion law. (Vick Aquino)