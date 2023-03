Filipina-Canadian walastik! Leylah Fernandez martsa sa Indian Wells 3rd round

HINDI napigilan ang Filipino-Canadian na si Leylah Annie Fernadez umusad sa ikatlong round matapos nitong biguin ang nakaharap na si American Emma Navarro, 6-2, 6-4, sa ginaganap na women’s singles ng BNP Paribas Open 2023 sa Indian Wells, California.

Nagawa ng 20-anyos at No. 49 sa world ranking mula Canada na si Fernandez ipasok ang dalawang aces at may lima ito sa 12 break points upang ilaglag ang No. 128 na si Navarro na mayroon lamang dalawa sa apat na break points.

Sunod na makakasagupa ni Fernandez ang magwawagi sa pagitan nina Caroline Garcia ng France at Dalma Galfi ng Hungary. (Lito Oredo)