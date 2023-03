Direk King naloka Bianca, Ruru nag-away sa taping

dondon sermino kolum

Ang bongga ng statement ni Ruru Madrid sa dyowa niyang si Bianca Umali tungkol sa pagsasama nila sa series na ‘The Write One’ na mapapanood sa Viu Philippines (March 18) at GMA-7 (March 20).

First time nga kasi nilang magsama sa trabaho, na dati nga raw ay ‘pahinga’ nila ang isa’t isa, na kapag tipong pagod sa trabaho, ang pagkikita nila ang nagiging pang-alis pagod.

“Hindi ako magsasawang makatrabaho ang babaeng ito!” sabi ni Ruru.

Pero, kaloka lang na binuking ni Direk King Marc Baco ang dalawa, na habang nagti-taping pala sila, nag-away sila, ha!

Hindi makapalag ang dalawa noong nagkuwento na si Direk na may nagsabi nga raw sa kanya na nag-unfolow sa Instagram si Bianca kay Ruru.

“Nagulat lang ako na nasa tent lang daw si Bianca, walang kinakausap. Nag-worry talaga ako. Sabi ko, ‘ito na nga ang sinasabi ko eh’.

“Bothered ako noong araw na `yon. Sobrang sensitive ako. Patay malisya na lang ako. Pero at the back of my mind, ‘huwag naman ganiyan’. Pero, professional naman sila.

“Ang galing ng performance nila, na kahit may ganun pala, nagtatrabaho sila. Naiyak ako sa kanila. Organic kasi ang pag-iyak nila.

“Hulog ng langit ang mga talent nila,” sabi ni Direk King.

Ano ang masasabi ni Bianca?

“It was just a small fight. Hindi siya something nag awing big deal. Nag-follow na ulit kami sa isa’t isa sa Instagram. Ang bilis lang ng mga fan, nalaman agad nila.

“Aminado naman kami, na sa relationship wala namang perfect. May maliliit na tampuhan. Lalo na kami na magkasama every single day. It’s normal I guess, to get burn out,” sabi lang ni Bianca.

META: Naloka si Direk King sa taping ng ‘The Write One’ dahil nag-away ang mga bidang sina Bianca at Ruru, ha! Na-stress, na-bother nga si Direk King, dahil ayaw mag-usap ng dalawa. Pero siyempre, nagawa pa rin nilang mag-taping at natapos daw nang bongga ng eksena.

***

Hong Huifang, Jung Dong-hwan nakakakilig

Ang lakas ng tawa ko habang pinapanood ko ang ‘Ajoomma’, kahit isa itong family drama, ha! Bida rito ang Singaporean actress na si Hong Huifang.

Sa kuwento kasi ay nagpunta si Hong sa Korea para ma-meet ang kanyang Korean idol, ang heartthrob na si Yeo Jin-goo. At kung ano-ano na nga ang nangyari sa kanya.

Mahusay magpatawa, magpaiyak ni Direk He Shuming, ha! At yes, nakakakilig din ang mga eksena nina Hong Huifang at Jung Dong-hwan, kahit hindi naman sila nagi-effort magpakilig, ha!

At plus factor din na super guwapo si Kang Hyung-seok.

Ang ‘Ajoomma’ ay prodyus ni Cannes award-winning director Anthony Chen. Ang TBA Studios ang magri-release ng movie sa Pilipinas, simula March 15.

At sa totoo lang, super bet ko ang eksena na tinanggap ng ina kung ano, sino ang anak niya.

May mga rebelasyon, aral din sa pelikula na kahit ang isang babaeng nasa middle-aged na ay puwede ring maging masaya.

Ang ‘Ajoomma’ nga pala ay salitang Korean for middle-aged ‘auntie’.