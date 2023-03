Coach sisibakin sa kapalpakan

SADYA marahil na hindi nagtatagal ang relasyon kahit medyo malalim na ang naging pagsasamahan.

Hindi pa man nagtatagal ang honeymoon sa pagitan ng premyadong coach at nagpapalakas na koponan ay tila nagbabanta na agad ang nalalapit na hiwalayan.

Ito ay dahil sa hindi umano nagugustuhan ng matataas na pamunuan ang pagdedesisyon ng coach sa pagpapatakbo nito sa kinukunsiderang napakakompetitibong koponan.

Isa sa mga hindi nagustuhan ng mga opisyales ang pagtrato ni coach sa mga manlalaro na tila mga sundalo sa isang pasilidad militar.

Hindi din nagustuhan ng pamunuan ang pabigla-biglang pagpapataw ng parusa nito bilang parte ng pagdisiplina alinman sa kanyang mga manlalaro.

Halos naabot na sana ng koponan ang inaasam na playoffs matapos na iluklok ang coach bago na lamang nalasap ang kabiguan dahil sa naging desisyon nito sa krusyal na laro.

Nagawa din hawakan ng koponan ang tugatog ng nagaganap na kompetisyon bago na lamang ang muling biglaan na desisyon ng coach na agad umepekto sa koponan na mabilis na dumausdos sa nagaganap na labanan.

Kaabang-abang kung makakakasampa sa semifinals ang koponan.

May inisyal si coach na ‘MC’ as in ‘miltary coach’. (Lito Oredo)