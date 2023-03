Caloy Yulo namakyaw ng gintong medalya

HINDI napigilan ang 2-time World Gymnastics champion na si Carlos Edrield “Caloy” Yulo na sungkitin ang kanyang kabuuang ikatlong gintong medalya matapos magwagi sa vault apparatus ng ginaganap na World Cup Series sa Baku Leg ng FIG Artistic Gymnastics World Cup sa Baku, Azerbaijan.

Itinala ng 22-anyos na si Yulo ang pinakamataas na kabuuang 14.933 puntos sa vault sa pinakahuling araw ng FIG Individual Apparatus World Cup Baku kahapon upang makamit ang kanyang ikatlong gintong medalya at lalong patatagin ang kanyang tsansang agad makapagkuwalipika patungo sa importanteng World Gymnastics Championships.

Pumangalawa si Harry Hepworth ng Great Britain na may 14.816 at pangatlo si Wai Hung Shek ng Hongkong na may 14.71 puntos.

Una nang nanalo si Yulo ng gintong medalya sa parallel bars noong Sabado upang idagdag sa koleksiyon nito sa serye matapos dominahin din ang floor exercise sa Doha, Qatar nakaraang linggo.

Nasungkit din ng nangungunang gymnast ng bansa ang isang pilak at dalawang tansong medalya sa serye.

Ipinamalas ni Yulo ang perpektong routine mula sa 6.5 difficulty at 8.900 execution para sa kabuuang 15.400 puntos upang makuha niya ang ginto sa parallel bars.

Tinalo niya si Kovtun Illia ng Ukraine na may 15.366 puntos para sa pilak at si Bernard Cameron-Lie ng France na nagtala ng 14.600 puntos upang tumira sa bronze sa ikatlong stop ng serye ng World Cup.

Ang dalawang ginto sa Baku ay tumabon sa kanyang pang-21 pwesto sa floor exercise sa qualification round. (Lito Oredo)