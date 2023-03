BOC nalusutan ng ₱7B buwis sa bigas

Mas garapalan na ang nangyayaring pandaraya ng mga importer sa bayaran ng taripa sa bigas at tila kinukunsinti ito diumano ng Bureau of Customs kaya umabot na sa P7.7 bilyon ang nawala sa kaban ng bayan noong 2022, ayon sa Federation of Free Farmers.

Gamit ang datos ng Bureau of Customs, sinabi ng FFF na 3.85 milyong toneladang imported rice ang pumasok sa bansa noong 2022, ang pinakamarami mula nang pinasa ang batas na Rice Tarrification Law noong 2019.

Ngunit, mas mababa ng 28% ang dinideklarang halaga ng bigas ng mga importer kaya mas mababa ang nasi­singil sa kanilang taripa ng BOC. Sabi ni FFF National Manager Raul Montemayor, P16.34 per kilo lamang ang dineklarang landed cost ng mga importer noong 2022 ngunit P23.62 per kilo dapat ang mga ito kung gagamiting basehan ang rates ng BOC. Sa 35% na taripa, nadadaya ng importers ang BOC ng P2.34 sa bawat kilo ng bigas na hindi nito binabayarang taripa.

“Importers are now becoming bolder and greedier, and it seems the BOC is condoning – if not turning a blind eye to – the practice of undervaluation. This is happening not only with rice, but also to most other commodities like meats and vegetables,” sabi ni Montemayor.

Aniya, pinakamatindi ang undervaluation ng bigas galing Pakistan dahil ang dinideklarang halaga ng bigas galing dito ay mas mababa ng 37% kahit pa binaba na ang taripa sa bigas na nanggagaling sa labas ng ASEAN sa 35%.

Nanawagan ang FFF kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na umaksyon sa problema para makakalap ng sapat ng pondo ang pamahalaan para masuportahan ang mga magsasaka. Sa ilalim ng RTL, ang taripa mula sa bigas na lalagpas sa P10 bilyon sa isang taon ay ibibigay sa mga magsasakang apektado ng pagbaha ng mga imports. (Eileen Mencias)