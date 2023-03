Baron wawasakin si Richard

Matitinding rebelasyon, action scene pa, ang dapat abangan ng manonood sa pagbabalik ng karakter ni Baron Geisler na si Janus na magsisilbing tinik sa buhay ni Apollo (Richard Gutierrez) sa “The Iron Heart.”

Sabi ni Baron sa interview, “’Yung character ko po ay mayabang and ambisyoso. Meron akong alam na intel na magagamit ko na ikakasira ng karakter ni Richard. ‘Yan ang exciting, sino ang aapihin o guguluhin ni Janus.”

Super happy nga si Baron nang malaman niyang babalik na siya sa serye.

“Exciting when I asked our writer Henry (Quitain) kung ano ang gagawin ko pagbalik. Sobrang happy ako sa mangyayari. I don’t know what to expect but all I know is I’ll do my best. Ang bida rito is the story and we’re going to work really hard to entertain the masses and people who are watching.

“I’m looking forward na makipagbakbakan kina Richard and Jake Cuenca!” sabi pa niya.

Ang “The Iron Heart” ay napapanood tuwing 8:45PM sa A2Z, Kapamilya Channel, TV5, Kapamilya Online Live on Facebook and YouTube, Jeepney TV, and TFC IPTV. (Dondon Sermino)