‘Balikang’ Lotlot, Monching nakakakilig

Super kilig ang mga fan nina Lotlot de Leon at Ramon Christopher Gutierrez, na makalipas ang dalawang dekada, heto at magkasama sila uli.

Yes, dalawang dekada na nga silang hindi nagsasama sa harap ng kamera, at ang GMA-7 at Viu Philippines lang ang nakakumbinsi sa kanila na magsama sa ‘The Write One’, ha!

Sabi nga ni Monching, kinabahan siya noong ialok sa kanya ang role.

“Masaya ako na nakatrabaho ko ulit si Lot!” sabi ni Monching, at maririnig mo nga ang malakas na sigawan na may kasamang kilig, at palakpakan sa paligid.

“Napakaganda kasi ng project na ito. Pero okey naman kami sa taping. Siyempre, noong una ninerbiyos ako. Matagal kasi kaming hindi nagka-work. Baka hindi na sanay.

“Eh, award-winning actress si Lot. Pero noong araw pa naman, magaling na siyang artista,” sabi ni Monching.

Sabi naman ni Balot (tawag kay Lotlot), “Siya (Monching) ang talagang ninerbiyos. Hahahaha!”

Pero chika nga niya, wala naman silang problema ni Monching, at blessing tala¬ga na magkasama sila ngayon sa trabaho.

“At siyempre, masayang-masaya ang mga anak namin ngayon!” sabi ni Lotlot.

‘Kaaliw lang talaga ang reaksyon ng mga reporter, mga artista, mga bossing ng ViuPH at GMA-7, na ramdam mong kilig sila sa Lotlot-Monching tandem, ha! (Dondon Sermino)