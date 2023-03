Ang mundo ng mga babaeng ghost hunter at psychic

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo exciting ang ating episode ng Gabi Ng Misteryo ngayong Sabado, March 11 10-11 PM. Ating tunghayan ang buhay ng mga kababaihan sa larangan ng paranormal at ghost hunting.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin natin ang totoo!”

Si Marian ng Makati ay bukas ang ikatlong mata at nagagamit niya ito sa kanyang pang-araw araw na buhay.

Misteryo: “Kailan mo nadiskubre ang abilidad mo?”

Marian: “Bata pa ko sabi ng nanay ko may nakikita na raw ako na mga spirit na lagi kong nakakausap. Pero hindi ko na matandaan yun ang namalayan ko lang noong highschool na talagang nabuksan ako.”

Misteryo: “Ano na bang mga nakita mong spirits at kakaibang nilalang?”

Marian: “Ang dami nila magkakaiba pero karaniwan mga ghost ng mga namatay. Mga engkanto lagi ko din nakikita.”

Misteryo: “Hindi ka ba natatakot kapag nakikita mo sila?”

Marian: “Noong nasa elementary pa ko takot na takot ako pero noong nasa highschool na ako alam ko na ang gagawin ko kaya hindi na ako natatakot.”

Misteryo: “Nakasama ka na ba sa ghost hunting o ikaw mismo nakapag-ghost hunting ka na ba?”

Marian: “Normally hindi ako sumasama sa ghost hunting. May time lang na-i-invite ako kaya yun nakakasama ako. Pero yung ako ang talagang gagawa no way ayaw kong mang-istorbo ng mga kaluluwa lalu kung nananahimik naman sila.”

Misteryo: “Bukod sa mga multo ng mga kaluluwa, ano pa ang mga nakita mo?”

Marian: “Name it! Mostly mga engkanto yung maiitim na spirits sa mga puno nakikita ko. May nakita rin ako na kapre, tikbalang wala pa pero may naamoy na ko na parang kabayo. May time may nakita na kong diwata sa Makiling not sure kung siya na yun.”

Si Marian at iba pang babae sa larangan ng paranormal at ghost hunting ang mga bisita ng Gabi Ng Misteryo ngayong Sabado.

