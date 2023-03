Anak sa labas babaguhin ang tawag

Itinulak ng isang mambabatas ang pagpapalit sa terminong ginagamit upang tukuyin ang mga bata na anak ng mga hindi kasal na magulang.

Inihain ni Caloocan City Rep. Mary Mitzi Cajayon-Uy ang House Bill 7440 upang alisin ang terminong “legitimate” at “illegitimate” na mayroon umanong negatibong konotas­yon o kahulugan na pinapasan ng mga bata na wala namang kasalanan sa kanilang kinasasadlakang sitwasyon.

“The best interest of every child shall be considered regardless of the circumstances of his or her birth. It is the very obligation of the State to nurture and protect all children without distinction,” sabi ni Cajayon-Uy sa explanatory note ng kanyang panukala.

Sa ilalim ng HB 7440, ang lahat ng termino ng mga probisyon ng Civil Code, Family Code, at iba pang batas kaugnay ng anak ng mag-asa­wang kasal ay gagawin ng “marital children” at ang mga anak sa labas ng kasal ay tatawaging “non-marital children.” (Billy Begas)