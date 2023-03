Alyssa Solomon, NU ginarote Lady Warriors

Mga laro sa Marso 15: (FilOil EcoOil Center)

11:00am — UE vs FEU

3:00pm — UST vs Ateneo

HINDI hinayaan nina Alyssa Solomon at Michaela Belen muling makalasap ng panghihina ang defending champs National University (NU) Lady Bulldogs sa pagtibag sa UE Lady Warriors, 25-23, 25-9, 25-12, sa unang laro ng UAAP Season 85 women’s volleyball tournament kahapon sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Muling ipinakita ni Alyssa ang kanyang dominasyon sa gitna sa pamamagitan ng 15-point performance na nagmula sa 14 atake at 1 block habang ang Lady Bulldogs ay umakyat sa 4-1 kartda sa likod lamang ng walang talo na De La Salle (5-0).

Ang reigning MVP na si Bella Belen, na walang score sa nakaraang outing ng kanyang koponan laban sa UP noong Miyerkoles, ay nagkaroon ng bounce-back game na may 13 puntos.

“Mabagal ang simula namin. We commited a lot of errors, did not move as well as we wanted,” sabi ni NU head coach Karl Dimaculangan matapos ang laro ukol sa 10 errors ng Lady Bulldogs.

Sa second game, winalis ng Adamson Lady Falcons ang Ateneo Blue Eagles, 25-18, 25-23, 25-19 para sa kanilang ikaapat na panalo sa limang asignatura.

Subsob naman sa ikaapat na kabiguan ang Blue Eagles sa limang salang. (Lito Oredo)