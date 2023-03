Aliw! Magkakapatid ni-lock ang mommy na late umuwi

Nagsabog ng katatawan sa TikTok ang video na inupload ni Riva Quenery dahil sa ginawa ng kaniyang mga kapatid sa kanilang mommy na gabi na umuwi.

Paano ba naman kasi, imbes na pagbuksan ay ni-lock pa ng dalawang kapatid ni Quenery ang kanilang mommy saka doon tinawanan.

Makikita nga sa video na dala ang bag, pinabubuksan na ni mommy ang pinto ngunit ang makulit na kapatid na lalaki ni Riva ay tila umakto pang nasa zoo at isang alaga roon ang kanilang mommy.

“This is an angry mom, welcome to the zoo,” saad ng voice over sa Tiktok video.

“Wild creature,” dagdag pa nito.

Nang mabuksan nga si mommy sa huli ay talaga namang takbuhan ang dalawang lalaking kapatid dahil naghihintay na sa kanila ang mahiwagang tsinelas ni mommy! Tawanan naman ang bumalot sa eksena dahil sa kalokohan ng mga magkakapatid.

Hindi naman nagpahuli sa tawanan ang mga netizen at napakomento pa ang mga ito sa aliw na moment ng pamilya.

“hahahahhahaha tita resbakan natin”, saad ng online personality na si Benedict Cua sa kaniyang comment.

“bat ako hahhahaha yung nag vi video ka lang pero nadamay ka pa rin,” komento naman ng account user na si @racyl_jt.

Umabot na sa higit 2.5 million view ang nasabing video. (MJ Osinsao)

Panoorin: