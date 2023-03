5th MPBL Season: Quezon Huskers pasabog ‘binyag’

IPINAGPAG ng bagitong Quezon Huskers ang malamyang simula tungo sa makapigil-hiningang 82-80 panalo kontra Negros Muscovados Huwebes ng gabi sa pagbubukas ng 5th Season ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) sa dinumog na Lucena Convention Center sa Lucena City.

Dumadagundong ang hiyawan ng mga kababayan ng host team sa bawat pagkakataon na nakakahabol ang Huskers matapos maibaon sa pinakamalaking kalamangan na 17 puntos sa unang yugto ng laro, ngunit ang ikatlong three-pointer ni Mark Joseph Pangilinan para sa 10-0 run ng Quezon ang bumura sa lamang ng karibal para sa 79-78 bentahe ang halos dumurog sa morale ng Negros tungo sa huling tatlong minuto ng laro.

Nabawi ng Muscovados ang bentahe sa 80-79 mula sa jumper ni Jason Melano, ngunit nakaganti muli ng sariling opensa si Huskers point guard Tomas Torres bago tuluyang sumilakbo ang pagdiriwang ng Quezonian sa mahigpitang labanan sa huling isang minuto ng laro matapos mailagay ni Simone Sandagon ang iskor sa 82-80 mula sa split free throw sa foul ni Edrian Lao.

Nakakuha pa ng pagkakataon ang Negros na maitabla ang iskor o maagaw ang kalamangan sa dalawang pagkakataon, ngunit ang pagtatangka sa three point area ni Lao ay napigilan ni Sandagon bago ang kontrobersyal na tawag ng referee sa ‘out of bound’ na inilagay sa ‘coaches challenge’ na hindi naman naging matagumpay sa Negros may 1.2 segundo ang nalalabi.

“We’re so happy, very very happy and proud. Kahit kulang kami ng ensayo, wala pa iyung familiarity sa isa’t isa, they show the character of not giving up and give the best for the team and for the supporters,” pahayag ni Huskers head coach Eric Gonzales.

“Dami nilang jitters sa simula dahil puro bago. I continued to encourage them just play the right game. Take the challenge and responsibility. ‘Yun unti-unti nagtulungan naman sila. Hopefully, makita natin ang same intensity in our coming games not just here but on the road,” aniya.

Sama-samang nagdiwang sa center court matapos ang final buzzer ang mga player, coaching staff, mga tagahanga, team owners na sina Quezon 4th District Congressman Keith Micah Tan at San Andres Mayor Ralph Edward Lim, team manager Atty. Donn Kapunan, mga local na opisyal sa pangunguna ni Quezon Gov. Helen Tan, na umukit ng kasaysayan sa nakalipas na halalan bilang kauna-unahang babae na naging gobernador sa kasaysayan ng lalawigan.

“Masaya tayo, masaya ang ating mga kababayan dahil first time natin sa MPBL at nanalo tayo, despite the fact na kulang sila sa preparasyon at ensayo dahil kailan lang talaga nabuo ang team. Thank You Lord. Talagang ang husay ng ating team pati si Mayor Alcala ay nagbigay ng saya sa ating mga kababayan. Panawagan ko lang sa ating mga kababayan na naninirahan na sa ibang lugar na suportahan ang ating Quezon Huskers once na maglaro ang team sa lugar ninyo,” sambit ni Tan patungkol kay Lucena City Mark Alcala na malaki ang naibahagi sa panalo ng koponan.

Ang ikalawang three-pointer ni Alcala ang tuluyang nagpaningas sa maalab na ratsada ng Huskers sa third period kung saan nakuha ng Quezon ang kauna-unahang tikim sa bentahe 49-46 may 3:45 sa laro. Muling nakontrol ng Negros ang momentum, subalit matikas na nagagawa ng sere ng scoring run ang host team kabilang ang 7-0 run tampok ang lay-up ng 27-anyos na alkalde may 3:53 sa huling yugto ng laro.

“Nagpapasalamat ako kay Senador (Manny) Pacquaio dahil naisama tayo sa liga na talagang kailangan namin para lalo pang maipakilala ang lalawigan sa bawat sulok ng Pilipinas. Napakaraming mapupuntahan dito sa amin, kaya hinihikayat namin kayong magtungo sa Quezon,” ayon pa kay Gobernadora Helen.

Pinangunahan ni Tan, kasama si MPBL founder Senator Manny Pacquiao, Commissioner Kenneth Duremdes ang iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan ang ceremonial jump ball matapos ang palabas sa opening ceremony kung saan itinampok ang mga naggagandahang mga muse at ang mini konsiyerto nina Marlito Pomoy at ‘Master Rapper’ Andrew E.

Sa unang laro, nagwagi naman ang Bataan laban sa Rizal, 70-61.

Ang Quezon Huskers at Negros Muscovados ang dalawang pinakabagong koponan sa liga na kinabibilangan din ng defending national champion Nueva Ecija, Bataan, Bulacan, Caloocan, Makati, Manila, Marikina, Pampanga, Paranaque, Pasay, Pasig City, Quezon City, Rizal, San Juan, at Valenzuela sa Northern Division.

Sa Southern Division ay Bacolod, Bacoor, Batangas, Bicol, Cebu, GenSan, Iloilo, Imus, Laguna, Mindoro, Muntinlupa, Negros, Quezon, Sarangani at 2023 MPBL preseason champion Zamboanga.

Mga iskor:

Quezon (82) – Teng 14, Torres 12, Pangilinan 11, Minerva 10, Sandagon 9, Alcala 8, Lagrama 6, Catapusan 3, Casino 3, Beltran 2, Pascual 2, Gravera 2.

Negros (80) – Gentalao 18, Melano 13, Albo 12, Lao 11, Bartolo 7, Cuyos 6, Maloles 6, Santillan 4, Javelona 3.

Quarterscores: 12-22; 33-39; 59-60; 82-80