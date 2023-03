5 pulis escort ‘di sumipot noong itumba si Degamo

Hindi pumasok sa trabaho ang limang pulis escort noong patayin si Gov.Roel Degamo.

Ito ang impormasyon na nakarating kay House Speaker Martin Romualdez kaya ipapatawag niya ang mga ito sa Kongreso.

Base sa inisyal na report na natanggap ni Speaker Romualdez, hindi pumasok ang limang pulis bodyguard, na nakatalaga kay Degamo noong araw na pinaslang ang opisyal.

Ayon sa nagngingitngit sa galit na lider ng Kongreso, “mga security sila ng opisyal tapos hindi sila papasok gayong alam nila na may banta sa buhay ni Gob. Degamo dahil sa away pulitika sa lugar.”

Sinabi pa ni Romualdez, “alam na alam ng mga ang gunman na hindi papasok ang mga security escort ni Gob. Degamo kung kaya’t madali nilang napasok ang bahay ni Gob at nasagawa ang karumal-dumal na krimen.”

Dagdag pa ng kongresista na binigyan ng anim na police bodyguard si Degamo matapos mag-report ito kay Department of Interior and Local Government (DILG) Sec. Benhur Abalos hinggil sa mga death threats na natatanggap niya.

“Dapat ang tanong sa mga pulis bodyguard na ito kung magkano ang dahilan at hindi sila pumasok sa araw ng masaker?” dagdag pa ni Romualdez.

Ayon pa kay Speaker Romualdez, ang pagpatay kay Governor Degamo ay kahalintulad ng pagpatay din kay dating AKO Bicol Congressman Rodel Batocabe noong 2019.

Tumatakbong alkalde ng Daraga, Albay si Batocabe at may mga banta sa kanyang buhay mula umano sa incumbent mayor na si Carlwyn Baldo.

No show din ang mga pulis escort ni Batocabe sa araw na siya ay paslangin.

Dahil dito, muling babalikan ng Kongreso ang kaso ng pagpatay sa dati nilang kasamahan na si Batocabe, in aid of legislation, at para hindi na maulit pa ang ganitong mga kaso.

“And if we find out in this congressional inquiry na may tumanggap sa PNP ng areglo para magbulag-bulagan at hindi papasukin ang mga escort ni Degamo. We will recommend the filing of charges against these officials kahit sino pa sila,” ani Romualdez.