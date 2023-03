Team Scottie puwedeng magpiyesta sa loob, labas

KUMPLETO sa rekado ang na-assemble sa Team Scottie na hahamon sa Team Japeth sa PBA All-Star Game ngayong araw sa City of Passi Arena sa Iloilo.

Puwedeng umatake sa basket, puwedeng mamiyesta sa labas.

Sa Draft, top pick ni Scottie Thompson si Christian Standhardinger. Isinama niya sina CJ Perez, Robert Bolick, Calvin Abueva, Arvin Tolentino, Marcio Lassiter, Mark Barroca, James Yap.

“Malamig sa mata,” bida ni Thompson sa kanyang team. “Hindi ka magsasawa na panoorin sila.”

Sa bigat ng magkatunggaling team, siguradong sulit ang fans.

Team Sottie o Team Japeth, walang itulak-kabigin. At siguradong magpupukpukan dahil binanggit na nina coaches Tim Cone ng Team Japeth at Yeng Guiao ng Team Scottie na hindi mawawala ang depensa.

“These are the players you dread playing against,” ani Guiao. “Now, you have them (in one team).” (Vladi Eduarte)