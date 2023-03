Runway Ten kakasahan 13 karibal

DIKDIKAN sina Runway Ten, Chrome Bell Petron paglarga ng 2023 Philippine Racing Commission 3-Year-Old Maiden Stakes Race ngayong araw sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Inaasahang magandang laban ang bubulaga sa mga karerista dahil 14 na kabayo ang mga kakaripas sa kaganapang may distansyang 1,400-meter.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year Jonathan Basco Hernandez si Chrome Bell, si class A rider Jeffril Tagulao Zarate ang gagabay kay Petron habang si Conrad Henson ang lalatigo kay Runway Ten.

Nakataya ang P1.2M premyo rito na ikakalat sa unang anim na kabayong mga tatawid sa meta sa event na suportdo ng Philracom.

Ang ibang haharabas ay sina Barrowed Heaven, Destin Guest, Easy Way, I Under Oath, Kanyon For Freedom, Pay D Lady, Save My Savings, The Alpha Male, Uncle Vhines, Whamos at WolfGang.

Hahamigin ng primera ang P720K, P240K sa segunda at P120K sa tersera. May P60K, P36K at P24K ang ang pang-4-6, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)