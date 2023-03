Pisay kampeon sa Asian English Olympics

Nauwi ng mga estudyante mula Philippine Science High School main campus sa 2023 ASIAN English Olympics sa Indonesia.

Ginanap ito noong ika-13 hanggang 18 ng Pebrero at inorganisa ng Bina Nusantara English Club (BNEC), isang English student organization ng BINUS University sa Jakarta, Indonesia.

Tinatayang 13 na bansa na may higit 6,000 kalahok ang naglaban-laban sa kompetisyon na ito.

Naging overall best speaker si Hugh Mejos ng Team A, habang si Marcus Pascual naman ang third overall best speaker. Si Jerd Mark Carlos ang novice best speaker at second overall best speaker.

Kasama rin sa mga nakatanggap ng pagkilala sina Stephen Chua, Ali Quintanilla, Rain Santos, Hanz Arnaldo at Aris Ocania.

Ngayong taon, ang kanilang tema ay tinatawag na ‘Unveil Your Spark’ kung saan layunin nilang i-reveal ang angking galing at husay ng mga kabataan sa Asya sa pamamagitan ng English Olympics. (Moises Caleon)