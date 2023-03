PCG ibubuking galawan ng China sa WPS

Pinahintuluan ng National Task Force for the West Philippine Sea (WPS) ang Philippine Coast Guard (PCG) na isapubliko ang pangha-harass ng mga barko ng China sa nasabing teritoryo.

Naniniwala si Commodore Jay Tristan Tarriela, PCG spokesperson sa WPS, na napapanahon ang direktiba ng task force upang sa gayon ay magkaroon ng kamalayan ang mga Pilipino sa ginagawa ng China at makontra rin ang mga maling impormasyon na walang paglabag ang China sa WPS.

“Ang masasabi kong bago lang talaga ngayon sa mga nakaraang linggo is that the Philippine Coast Guard is now permitted and authorized by the National Task Force-West Philippine Sea to publish itong mga insidente, and to make all our reports publicly available sa ating mga media,” wika ni Tarriela.

Ang bagong polisiya ay isiniwalat matapos pangunahan ng PCG ang maritime domain awareness flight kasama ang ilang journalist sa Spratly Islands sa South China Sea noong Huwebes.

Noong nakaraang Pebrero, nagsagawa rin ng kaparehong trip ang PCG.

“Ang paniniwala kasi ng ating National Task Force-West Philippine Sea, kailangan nating isapubliko ito para magkaroon ng awareness sa mga Pilipino kung ano ang nangyayari sa West Philippine Sea, and of course to dispel yung mga misinformation, fake news na sinasabing wala namang masamang ginagawa ang China sa West Philippine Sea,” paliwanag ni Tarriela.

“Ito ang pinakabagong approach natin ngayon, not just to publicize itong incidents for the world to know but of course to create awareness sa mga Pilipino na ito ang sitwasyon natin sa West Philippine Sea,” dugtong pa niya.