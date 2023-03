PBBM sasampolan mga kriminal

Napundi na si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga patayan na may kaugnayan sa politika kaya binigyan ng ultimatum ang Philippine National Police (PNP) pati na ang Armed Forces of the Philippines (AFP).

Ikinagalit nang husto ni Pangulong Marcos ang pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo na pinasok ng armadong kalalakihan sa kanyang bahay at pinagbabaril hanggang sa mapatay noong Marso 4.

“Ngayon ko lang nakita si pangulo na galit na galit,” paglalahad ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa interview ni Cely Bueno ng DWIZ nitong Sabado.

“Nong nangyari itong kay Gov. Degamo, nag-usap po kami ang sabi niya sa akin ‘don’t worry Migz we will make this as a test case, they can run but they cannot hide’. Talagang galit na galit siya. I think he means business,” paglalahad ng senador.

Aniya, mababalewala raw ang pagbiyahe ng pangulo sa iba’t ibang bansa para manghikayat ng mga investor kung patuloy ang political killings sa bansa.

Dahil dito, nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos sa PNP at AFP na lansagin ang private army ng mga politiko at isasama na rin ang panghuhuli sa mga riding in tandem at mga gun for hire syndicate.

“Lahat ng pag-iikot ng pangulo sa iba’t ibang bansa para mag-imbita ng investors dito sa ating republika, sa ating bansa, will be all for naught. Ibig kong sabihin, sayang, useless dahil matatakot sila sa balitang napapanood nila sa iba’t ibang international news kaya galit na galit na si presidente,” paglalahad ng Senate president.

“Ang utos niya sa chief PNP, sa AFP chief of staff na gawin lahat, na ma-secure ang ating kababayan from these criminal syndicate, from these riding in tandem and gun for hire syndicate,” dagdag ng senador.