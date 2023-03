Obra ng Parisukat Tuy

Si Nante Carandang at ang mga kabataang artists ng PARISUKAT TUY ARTIST GROUP ay naglunsad ng kanilang kaunaunahang-group exhibits show sa Ricardo’s Galeria Al Fresco sa Amadeo na may titulong “Chasing Dreams.”

Si Nante ay kilala sa kanyang mga obra na tumatalakay sa mga masaganang pagpapala ng ating Panginoon. Ang kanyang adbokasiya na panatilihin ang kagandahan ng kalikasan ay nagbibigay inspirasyon din sa bawat guhit ng kanyang mga kamay.

Layunin din ni Nante na makadiskubre ng mga bagong artists na magagaling at linangin pa sila sa kanilang mga talento. Bigyan ng pagkakataon na makilala at sumikat sa larangan ng sining.

Kaya naman nakadiskubre siya ng mga estudyanteng kabataang artists na sumasali sa mga art contest. Nang minsang anyayahan siyang maging judge sa isang patimpalak sa sining at nakilala niya ang mga kabataan na kasama sa art contest. Kinausap niya ang coach ng mga ito upang bumuo ng grupo at makatulong pa sa mga ito. Dito nabuo ang PARISUKAT TUY group of artists ng Tuy, Batangas. Pinamumunuan ito ng mga opisyal sa pangunguna ni Kenneth Vargas bilang presidente na siyang namumuno sa mga aktibidad at mga gathering.

At ilan sa kanila ay mga nanalo na sa mga patimpalak sa sining. Sa simula marami silang mga miyembro ngunit kalaunan ay kaunti na lang ang tunay na aktibo. Kaya naman naisip ni Nante na salain na lang at bigyan prayoridad ang siyang aktibo at may dedikasyon sa larangan ng sining.

Ang mga estudyanteng kabataan ang napili niya na sa tingin niya ay may potensyal na makilala at sumikat. At para malinang ang kanilang mga talento ay palagian siyang nagpapa-contest ng on the spot drawing.

Ito ang pamamaraan niya ng pangunahing pagsasanay. Bilang gantimpala ay bibigyan ni Nante ng mga libreng materyales para sa kanilang mga obra lalo na noong panahon ng pandemya. Nakita niya ang pagbuti ng kanilang mga gawa kaya naman naisipan ni Nante na bumuo ng grupo para sa isang group exhibits show sa Ricardo’s Galeria Al Fresco sa Amadeo na pag aari ni Ginoong Ricardo Hernandez.

Malaki ang naging suporta ni Ginoong Ricardo sa mga estudyanteng kabataan para lalong ganahan ang mga ito. Para maranasan ng mga kabataan na ito ang partipasyon nila sa group exhibits. Talaga naman pinagmamalaki niya ang nangyaring exhibits kaya naman ang susunod na exhibits ay dadalhin niya ang grupo sa Manila.

Naisip niya ang titulong PARISUKAT TUY ARTIST GROUP na ang ibig sabihin ay pantay pantay na pagtingin at pagtitiwala sa kanilang mga kakayanan. Kaya ang lahat ay dapat magkaisa at magtulungan at sabay-sabay na umangat na walang maiiwan.

Ang mga estudyanteng artist na kasama sa kaunaunahang group exhibit sa Ricardo’s Gallery na may titulong “Chasing Dreams” at sina — Fria Angelica Fernandez – isang estudyante ng STEM sa STI College Balayan; Oliver Nucos Bautista breadwinner ng kanilang mga pamilya; King Maven- 18 years na multi awarded artists; Lanz Asia VilLadoz-kukuha ng Bachelor of Science in architecture sa pagtatapos ng pag aaral; Manuel Pujante-kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang art consultant and curator; Kenneth Varias- nagnanais magtapos ng civil engineering; Irish Rodil Cuada- gustong maging accountant; John Dave Martinez-kumukuha ng mechanical engineering at Denzyl Mark Consignor Manalo -kumukuha ng BS in Agricultural and Biosystems Engineering sa UP.

Ang exhibit ay nagsimula noong March 5 at magtatapos ng March 16.

Halina’t Pasikatin Natin ang mga bagong henerasyon ng mga artist ng Parisukat Tuy.