Mars Alba, La Salle Lady Spikers pinalaso FEU Lady Tamaraws

STANDING

TEAM W L

DLSU 5 0

ADU 3 1

NU 3 1

UST 2 2

FEU 2 3

UP 1 3

ADMU 1 3

UE 0 4

Mga laro ngayon (PhilSports Arena, Pasig)

12 nn – NU vs UE

2 pm – ADU vs ADMU

PINARATSADA ng 19 excellent sets ni Marionne ‘Mars’ Alba ang La Salle Lady Spikers para madaling itaob ang FEU Lady Tamaraws, 25-16, 25-18, 25-21, sa 85th UAAP 2023 women’s indoor volley tourney elims Sabado ng hapon sa Philsports Arena sa Pasig.

Kasabwatan niya sina Thea Gagate at Angel Canino na tumudla ng tig-13 points, at Leila Cruz at Jolina Dela Cruz na umiskor ng 10 tig-10 para sa malinis pa ring 5-0 baraha ng lider na Taft-based squad, pinasadsad ang mga taga-Morayta sa panlima sa 2-3.

‘Di namin inaasahan na ganito ang magiging resulta, straight sets. Kasi mataas ang kumpyansa nila (FEU) going into this game dahil nanalo sila sa against Ateneo the last time and five sets pa,” ani DLSU coach Noel Orcullo.

May 10 puntos para sa Tams si Chenie Tagaod. (Cyreel Zarate)