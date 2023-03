KKD, F2 Logistics Crossovers sinungkit puwesto sa Final 4

STANDING

TEAM W L

Creamline* 6 1

F2 Logistics* 6 2

Petro Gazz* 5 2

PLDT 4 2

Chery Tiggo 4 3

Choco Mucho 2 4

Cignal 2 4

Akari 2 5

Army 0 7

* – pasok sa semis

Mga laro sa Martes (San Agustin Gym, Iloilo City)

4 pm – Chery Tiggo vs Petro Gazz

6:30 pm – Akari vs Creamline

NAGPAANDAR si Kim Kianna Dy ng 22 points sa likod ng 18 attacks, 2 aces at 1 block upang daganan ng F2 Logistics ang Army Black Mamba, 25-15, 20-25, 25-20, 25-13, sa 6th Premiere Volleyball League All-Filipino Conference elims Sabado ng gabi sa PhilSports Arena sa Pasig.

Sa kambal na ragasa, umangat ang Crossovers sa segunda sa 6-2 win-loss slate, pero ang pinakamahalaga’y sinamahan na sa semifinals ang league leader, defending champion Creamline (6-1) at nasa tersesang Petro Gazz (5-2)

Umalalay si Aby Maraño ng 13 points mula sa nine attacks at four blocks kay Dy, pero giniit ni Regine Diego na kailangan pa nilang kumayod sa semis upang mas mataas pa ang maabot kahit nalapampasan na ang pang-anim na puwesto noong isang taon.

“I’m super happy because I’m part of this. Maybe, nakalista na siya for F2 history,” sey ng Crossovers coach sa unang tapak sa Final 4 ng team. “Hopefully, we can achieve more.”

Wala pang panalo ang Lady Troopers sa pitong sabak. (Cyreel Zarate).