Kelot kalaboso sa $1 bank robbery

Sinadyang mangholdap ng isang lalaki ng $1 mula sa isang bangko sa Utah sa Estados Unidos at hinintay na dumating ang mga pulis dahil nais umano niyang makulong sa federal prison.

Ayon sa ulat, pumasok ang lalaki sa bangko at may iniabot na papel sa teller na nagsasabing magnanakaw siya ng $1 at kailangang ibigay agad ang kanyang hinihingi.

Isinulat pa ng lalaki sa papel na inabot sa teller ang paghingi ng tawad sa kanyang ginawang robbery at nagpasalamat pa. Sinunod naman siya ng bank teller.

Pagkatapos ay umupo sa lobby ng bangko ang suspek at hihintay na dumating ang mga pulis.

Kalaboso nga ang lalaki at wala namang nasaktan sa ginawa niyang bank robbery. (Jan Terence)