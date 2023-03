Joel Embiid petmalu, brinaso Phildelphia laban sa Portland

KINUMPLETO ng fade-away jumper ni Joel Embiid 1.1 seconds na lang sa orasan ang comeback ng Philadelphia mula 21-point deficit para agawan ng panalo ang Portland 120-119 Biyernes ng gabi.

Naiwan hanggang 71-50 bago ang halftime ang 76ers.

Ipinagpag ni Embiid ang double-team nina Jusuf Nurkic at Damian Lillard bago pinakawalan ang winner – ang kaisa-isang lead ng Philly (44-22) sa NBA game.

Tumunog na ang final buzzer bago nabitawan ni Lillard ang huling tira.

“To be able to come back in a game like that, when you are down one, you have to make those plays,” bulalas ni Embiid, nagsumite ng 39 points, 7 rebounds, 4 assists at 3 blocks.

Mula sa floor ay 6 of 14 lang si James Harden pero tumapos ng 19 markers, 9 boards, 8 dimes.

Naka-walong tres si Anfernee Simons tungo sa 34 points sa Blazers (31-36), may 24 si Jeremi Grant at 22 kay Lillard. (Vladi Eduarte)