Hindi dahil sa mga issue ng ‘Eat Bulaga’: ‘It’s Showtime’ palaging may bago

Um-attend kami sa contract signing ng ABS-CBN at MLD Entertainment para sa HORI7ON noong Friday night kaya certified artists na nila ang nasabing grupo na binubuo nina Jeromy Batac, Marcus Cabais, Kyler Chua, Vinci Malizon, Reyster Yton, Kim Ng, at Winston Pineda, ang pitong hinirang bilang ‘Dream 7’ ng kauna-unahang idol survival show ng bansa na ‘Dream Maker’.

Ang ABS-CBN at management company na MLD Entertainment na ang magkasamang mamamahala sa magi­ging karera ng grupo sa Pilipinas at Korea.

Naglabas ang HORI7ON ng kanilang pre-debut teaser ng music video na ‘Dash’, na kinompose ng Korean mentor nila sa show na si Bull$eye.

Mas makikilala naman ng viewers ang HORI7ON sa kanilang mga guesting sa iba’t ibang shows tulad ng ‘I Can See Your Voice’ at ‘Tropang LOL’.

In-announce rin na bago sila lumipad patungong South Korea ay patuloy na iikot ang HORI7ON around the Philippines hanggang April. Abangan ang grupo sa Nueva Ecija, Laguna, Cavite, Koronadal, Gensan, at Zamboanga.

Samantala, kasama sa naganap na contract signing sina Star Magic and Entertainment Production head Laurenti Dyogi, business unit heads na sina Reily Santiago at Marcus Vinuya, at CEO ng MLD Entertainment na si Lee Hyoungjin.

At nandoroon na rin lang si Reily na kapatid nina Randy, Ro­well at Raymart Santiago, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na ‘yon para tanungin siya tungkol sa noontime show na ‘It’s Showtime’.

Totoo bang marami silang mga pagbabagong inihahanda para sa noontime show na pinangungunahan nina Vice Ganda, Ogie Alcasid, Vhong Navarro, Kim Chiu, Amy Perez, at iba pa?

Sabi, ang mga pagbabago raw na inihahanda nila ay dahil sa kaguluhan ngayon sa ‘Eat Bulaga’ at sa sinasabing may malaking pagbabago sa noontime show ng TAPE, Inc. na umeere sa GMA-7.

“Palagi naman kaming may mga pagbabagong ginagawa sa ‘It’s Showtime’. Like now, meron kaming ‘Isip Bata’ segment. Paiba-iba naman kami.

“Saka ngayon naman, wala na naman ‘yong mga ganoong competition. Siguro friendly competition na lang,” sabi ng napaka-PR na si Reily nang tanungin ko.

In fairness, dahil napapanood na rin sa internet ngayon ang mga show na da­ting sa TV lang puwedeng mapanood, marami ang nag-e-enjoy sa panonood ng ‘It’s Showtime’ na enjoy rin sa panonood ng ‘Eat Bulaga’ dahil anytime, anywhere ay puwede na silang mapanood sa iba’t ibang platforms!

Bongga!