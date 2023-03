GCash dadayo sa Amerika

Inanunsyo ng mobile wallet GCash na magi­ging available na rin ang kanilang serbisyo sa Estados Unidos.

Wala pang isang buwan matapos makuha ang approval ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa paglulunsad ng GCash Overseas sa Japan, Australia, at Italy, puntirya naman ngayon ng Ayala-backed mobile wallet na pasukin din ang market ng Amerika.

Buwenamano ang 1,000 Pinoy sa US na papayagan na mag-sign up at gumamit ng GCash sa pamamagitan ng kanilang SIM card sa Amerika.

“Now that we have activated GCash outside of the Philippines, we are now working towards making it available in more countries. This time, we are adding the US to our list to be able to service over 4 million of our kababayans residing there,” wika ni Martha Sazon, president at CEO ng GCash.

“With strong support from the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), we are able to make significant headway in scaling our services, aligned with our vision of ‘Finance for All’,” dagdag ni Sazon.

Sinabi ng opisyal ng GCash na maaaring i-download ang mobile wallet sa Google Play Store para sa Android, App Store para sa iPhone at iPad users o Huawei Gallery at piliin ang bansa kung saan sila naroon at ipasok ang mga kaukulang impormasyon.

Para maverify ang kanilang account, kailangan lang i-scan ang kanilang Philippine passport o iba pang balidong ID at mag-selfie.