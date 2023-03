Engineer pantakot scandal sa ex-GF na teacher

Inaresto ng National Bureau of Investigation (NBI) ang isang engineer na suspek sa ‘sextortion’ sa isang guro sa loob ng kilalang hostel sa Cubao, Quezon City noong Biyernes ng gabi.

Ayon sa NBI Anti-Organized Crime Division (NBI-AOCTD), nalaman nila ito sa reklamo mismo ng guro na binantaan umano ng suspek na ipo-post sa social media ang kanyang mga larawang nakahubad.

Kinilala ang suspek na si Nathaniel Argallon at nahaharap sa kasong Grave Coercion at Anti-Violence Against Women and Children.

“To erase the photos and videos stored in his cellphone, the ex-boyfriend demanded sex from the victim, clear him of indebtedness and withdraws her complaint before the barangay,’’ pahayag ng complainant sa NBI.

Si Argallon at ang biktima ay may relasyon dati at naghiwalay nito lamang Disyembre, saad ng NBI.

Humingi na ng tulong ang biktima sa NBI nang nagbanta na itong ipo-post sa social media ang kaniyang hubad na mga larawan.

Sinabi rin ng biktima na mayroong utang na P500,000 ang dating kinakasama sa kaniya.

Dagdag pa, nagsimula umano mangyari ito nang magreklamo ang biktima sa lokal na barangay.

Samantala, nahuli naman ang suspek habang nakahubad sa hostel kasama ang biktima.