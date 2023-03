Dingdong, Marian gagawa ng movie sa Star Cinema

rose Tiyak na ikatutuwa ng mga DongYan fan ng mag-asawang Kapuso Primetime King & Queen na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera ang nabalitaan namin na magiging sobrang busy at visible nila this year.

During pandemic, alam naman ng lahat na tumanggi si Marian sa mga teleserye at movies, pero totoo ang sinabi niyang may gagawin siya ngayon. Balita nga namin, posible raw na by April, magsimula na siyang mag-taping for her teleserye comeback sa GMA-7.

Pero ang sigurado, mauuna sa kanya si Dingdong na magsimula ng taping. Posible raw kasi na bago magtapos ang buwan ng March, mag-start taping na ang aktor sa kanyang bagong primetime series, ang ‘Royal Blood’. Nalaman namin ang kuwento non at kami ang nae-excite para kay Dingdong.

More on family drama ito na makaka-relate ang marami.

Loaded talaga si Dingdong ngayon na tuloy-tuloy pa rin ang kanyang shows na ‘Amazing Earth’ at ‘Fami­ly Feud’. Meron pa siyang isang project na bawal pang i-reveal, huh!

Pero heto na, tiyak na ikatutuwa ng mga fan kung tuloy na tuloy na ang nabalitaan namin from an Star Cinema insider. Diumano’y magkakaroon ng movie sina Dingdong at Marian na intended for 2023 Metro Manila Film Festival.

Pilit naming tinatanong ang management ni Dingdong, ang PPL Entertainment, Inc., pero wala pa kaming nakukuhang sagot mula sa kanila.

Paul, Mikee posibleng magkatuluyan

Gusto naming isipin na sina Paul Salas at Mikee Quintos na nga ang magkakatuluyan.

Well, sana nga ay sila na.

Base sa nakikita namin sa kanila, ang cute ng kuwento ng kanilang love story. Pareho raw pala nilang hindi ine-expect na mai-in-love sila sa isa’t isa.

Lahad ni Mikee, “To be honest, hindi po ako naguguwapuhan dati kay Paul. Basta during our lock-in tapin­g sa ‘Lost Recipe’, biglang may tingin ako sa kanya na parang kinilig ako.”

Inamin din ni Mikee na siya raw ang unang nagsabi kay Paul na kinikilig na siya rito. Hoping na wala itong feelings sa kanya para maputol na rin niya ang ano mang nararamdaman, kaso, mas natakot daw siya nang sabihin ni Paul na may nararamdaman din ito for her.

At kung dati, aminado si Paul na hindi pa siya gusto ng parents ni Mikee, ngayon daw, ramdam na ramdam niya ang pagtitiwala ng mga ito sa kanya.

“Grabe, parang mas si Paul pa ang anak nila. Mas may tiwala pa sila kay Paul kesa sa akin,” natatawang sabi niya.

Sa July 1 ay 2 years na relationship ang nila at parang ngayon pa lang, nagre-ready na si Paul for their future. As in, may ganon! Pero bago ‘yon, mapapanood muna sila sa GMA-7 primetime series na ‘The Write One’ with Bianca Umali and Ruru Madrid. Mapapanood din ang series na ‘yon sa VIU.