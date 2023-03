DA aawatin P10 kada kilo ng sibuyas sa sakahan

Gumagawa ng hakbang ang Department of Agriculture (DA) upang hindi bumaba sa P10 ang presyo ng sibuyas dahil ikalulugi ito ng mga magsasa.

Kinumpirma ni DA Undersecretary Kristine Evangelista na ang farm gate price ng sibuyas ngayon ay nasa P40 hanggang P50 bawat kilo kung saan pagdating sa palengke ay nagkakahalaga na ito ng P80 hanggang P100 per kilo.

Dahil dito, sinabi ni Evangelista na nakipag-usap sila sa grupong Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG) upang ipatupad ang floor price sa sibuyas nang sa gayon ay hindi ito bumulusok sa P10 bawat kilo.

“Ang farm gate price po ng sibuyas mayroon na akong nakukuhang report na P50 per kilo. Meron din pong P40. Ang gusto po sana namin merong floor price. Ito po ang isa sa napag-usapan namin ng SINAG kasi ayaw din po natin ‘yong nangyari dati na umabot ng P10 per kilo ang sibuyas,” paliwanag ng opisyal.

“So we want to protect the farmgate price na magkaroon ng floor price but at the same time to ensure also na lahat ng kasali sa value chain tama lang po yung margin sana,” dagdag pa niya.

Aniya, kung P50 ang floor price ay magkakaroon na ng P25 kita bawat kilo ang mga magsasaka.