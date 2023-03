Bangko sa Cebu hinoldap, halos 1M tinangay

Halos P1 milyong halaga ng salapi ang nata­ngay ng grupo ng kala­lakihan matapos looban ang isang bangko habang kumakain ng meryenda ang guwardya sa Toledo City sa lalawigan ng Cebu noong Biyernes, Marso 10.

Sa inisyal na ulat ng pulisya, pinasok ng mga armadong kalalakihan ang Rural Bank of Barili Inc. Toledo branch na nasa M&R building Hinulawan St., Brgy. Poblacion, Toledo City at hinoldap.

Ganap na alas-9:00 nang umaga noong Biyernes nang maganap ang insidente isang oras makalipas magbukas ang bangko.

Natiyempuhan ng mga suspek na nagmemeryenda ang sikyo kaya agad nakapasok ang mga ito na nangholdap.

Natangay ng mga suspek ang nasa higit P800,000 cash at ilang mahalagang gamit ng mga empleyado.

Sa ngayon ay patuloy ang hot pursuit operation ng Toledo Police para sa ikadarakip ng mga suspek. (Betchai Julian)