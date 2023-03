Anthony muntik kumapit sa patalim

Nakaka-relate pala itong si Anthony Jennings sa kanyang character na si Cronus sa teleseryeng ‘The Iron Heart’ dahil muntik na siyang kumapit sa patalim.

Naiitindihan daw niya si Cronus kung bakit ito kumapit sa patalim dahil iyon lamang ang naiisip nitong option para mabuhay.

“BI (bad influence) ako roon (sa series), pero alam mo ‘yong kumbaga wala ka namang ibang options, ‘yon lang ang kaya mong gawin, so, mas kuma­kapit ka sa patalim kaysa sa ibang bagay na alam mong mahihirapan ka,” sey ni Anthony nang makakuwentuhan namin siya sa set ng ‘The Iron Heart’ sa Cebu City.

“Minsan kailangang kumapit ka talaga sa patalim, pero ‘di naman… ‘wag naman sa lahat,” dagdag pa ng Kapamilya Gen Z actor.

Siya man din daw ay may mga panahon noon na muntik na rin gumawa ng masama dahil sa kahirapan nila noon sa buhay.

“Sabihin na nating may times na muntik ko nang magawa before, since wala pa akong trabaho noon. Mahirap talaga ang buhay, mahirap din talaga ang buhay ng family ko. Dumating ako sa point na parang sige okey na ito, gawin ko na lang ito, pero ‘di naman siya masama. Lahat naman ng ginawa ko before ‘di naman illegal. Siguro ‘yong worst na ginawa ko ay magnakaw ng mangga, benta ko sa iba. Bata pa lang ako noon,” pag-amin ni Anthony

At least now, artista na siya at parte pa ng ‘The Iron Heart’ na patok na patok sa mga viewer mapa-online man o sa TV. Kaya sana tuloy-tuloy lang ang character niyang si Cronus lalo pa’t maraming nahuhusayan sa kanyang performance.

Siyempre, malaking bagay raw ‘yon para lalo siyang makaipon dahil pangarap niya na makabili ng bahay para sa kanyang pamilya.

“Sana sa susunod na lipat namin ng bahay, dahil palipat-lipat kami ng inuupahan, ‘yong bahay na namin talaga. Na makapagpatayo na ako ng bahay para sa pamilya ko,” dagdag pa ni Anthony.

Bonggels! (Byx Almacen)