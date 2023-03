Ang ROTC ay training, hindi hazing

DESPERADO!

“Yan ang description ko sa ilang obvious na left-leaning groups na tutol sa panukala kong mandatory ROTC kasi, ginagamit naman nila ngayon ang pagkamatay ni John Mathew Salilig na biktima ng fraternity hazing para isulong nila ang kanilang interes na huwag ibalik ang ROTC.

Nakikiramay po ako sa pamilya at mga nagmamahal kay John Mathew, at tulad ng ating mga kababayan, hangad ko at ng aking pamilya ang madaliang hustisya para sa kanya.

Magulang din ako; tatay din ako kaya ramdam ko ang hinagpis at pinagdadaanan ng mga magulang ni John Matthew.

Ang bangkay ni Matt-matt, isang 24-year-old na chemical engineering student sa Adamson University (AdU), ay natagpuang sa isang lote sa Imus, Cavite.

Biktima siya ng hazing ng kanyang kinaaanibang Tau Gamma Phi fraternity – isang kapatiran.

Nakapanghihinayang ang buhay ng batang ito na maganda pa sana ang kinabukasan kung hindi maagang nawala dahil lamang sa isang walang kwentang karahasan sa loob ng sinasabing kapatiran.

Balikan ko lang ‘yung mga anti-ROTC: Ang sinapit ni John Mathew ay walang koneksyon sa ROTC dahil ang ikinasawi ay hazing, samantalang ang ROTC ay training para maturuan ng disiplina ang ating estudyante at maturuan din silang magmahal sa kapwa at sa bayan.

Sa ROTC, mayroong grievance board sa local at mayroon ding national na mag-iimbestiga kapag may nalaman sila o narinig na pang-aabuso sa implementasyon ng ROTC program.

Samantalang ‘yung hazing ay iligal sa ilalim ng Anti-Hazing Law kaya lihim lang ng mga fraternity sa kanilang mga initiation rites, dahilan kung bakit may nangyayaring mga ganitong karahasan.

Gqyunpaman, nakuha pa ring gamitin ng ilan itong insidenteng ito to promote their anti- ROTC sentiment.

Noong unang beses na matanong ako ng media kung ano ang dapat gawin, lalo na’t ako ang chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Senado, nasabi ko na hindi na kailangan ng panibagong batas, ng legislation, kasi sa aking pananaw ay kumpleto na ‘yung Anti-Hazing law at kulang lang sa implementasyon.

Pero sa hearing namin noong nakaraang Martes (Marso 7) sa Senado tungkol sa pagkamatay ni John Matthew, lumilitaw na kailangan palang amyendahan ‘yung batas para mapatawan ng mabigat na parusa ang school administrators kapag may kapabayaan sila at may estudyante silang namatay sa hazing.

Sa Anti-Hazing Law kasi, kailangan may orientation ang schools sa mga estudyante tungkol sa student organization pagpasok pa lang ng semester.

Pangalawa, kailangang registered sa school ang fraternities at kukuha sila ng permit kapag may activity sila para ma-monitor ng school at maiwasan ang hazing kasi nga bawal nga ito.

Ang problema sa AdU, lumabas sa hearing na hindi alam ng mga estudyante na may mga orientation, although sabi ng AdU ay may orientation sila since 2018 sa first-year at second-year students ng NSTP classes, o National Service Training Program.

Sa AdU, “outlawed” o hindi registered ang fraternities na hindi sumusunod sa no-contact policy tulad ng Tau Gamma, pero alam nila nag-e-exist ang mga ito sa kanilang school.

Kaya ang nangyari, parang, “sige bahala kayo kung anong gusto n’yong gawin kasi hindi naman kayo registered.”

Aba’y hindi pwede ang ganyan! May pananagutan ang eskwelahan at dapat maparusahan kaya dito papasok ang amendment sa Anti-Hazing Law para malagyan ng kaukulang mabigat na parusa.

Kapag may namatay dahil sa hazing at lumilitaw na hindi sinusunod ng school ang Anti-Hazing Law, dapat may parusa ang mga namamahala ng school.

Ang mga paaralan kasi ay may responsibilidad sa ilalim ng tinatawag na loco parentis doctrine na ang ibig sabihin, ang responsbilidad ng mga magulang sa kanilang anak ay responsibility rin ng mga eskwelahan sa kanilang mga estudyante.

Ang dapat sigurong ginagawa ng AdU ay agad na kini-kick out ang mga estudyante kapag napatunayan na mayroon silang ‘outlawed’ fraternity sa loob.

Pero alam naman natin na hindi ang pagsali sa fraternity ang nakakamatay kundi ang hazing. In fact, karamihan sa fraternity ngayon ay hindi nagpapa-hazing bilang initiation rites at nakakatulong sila sa society at mismong sa mga estudyante na miyembro nito.

Kapag talagang naipatutupad ang Anti-Hazing Law, nasusunod ang mga provision, at mas nagka-ngipin pa ito, hopefully, wala nang magiging biktima ng hazing dahil talagang napaka sakit at saklap na dahilan ito sa pagpanaw ng ating kabataan na dapat ay ating prinoprotektahan.

Kaya hindi tayo hihinto sa pagpapabuti pa lalo ng batas na ito. Itaga mo sa bato!