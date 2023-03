‘Ang laki, masakit’ Kim naloka sa ‘panganganak’

Nag-panic ang tatay ni Kim Molina nang ichika niya na may bongga siyang announcement tungkol sa kanyang ‘baby’.

Siyempre, inisip ng marami na baka buntis na si Kim, lalo na at alam naman ng lahat na live-in na sila ni Jerald Napoles.

Super tawag nga raw ang tatay niya at kinulit siya. Pero, ang chika nga tungkol sa ‘baby’ niya, “Heto oh, malaki na noong lumabas. Masakit nga, eh. Hahahaha!” sabi ni Kim na tinuturo ang kasama nilang bata sa sitcom na ‘Team A (Happy Fam, Happy Life’ na mapapanood sa TV5 at Sari Sari Channel ng Cignal.

Pero plano na ba nilang magka-baby na talaga? ‘Yong hindi lang sa sitcom? Lalo na at parang mag-asawa na rin naman sila, ‘di ba?

“Hind naman namin idini-deny ‘yon. Ang tagal na namin magka-live in!” sabi ni Jerald.

“Ako gusto ko na nga, eh!” hirit ni Kim.

So, kailan ba?

“Ah, si Jerald po magdi-decide. Siya po ang mambubuntis sa akin, eh. Hahahaha!

“Pero, ready naman kami. I mean, ‘pag kaming tatlo ni baby girl sa taping, masaya. Sabi ko nga, ang bilis kong magka-baby, ang laki na agad.

“Pero sa ngayon, ini-enjoy muna namin ang kung ano ang meron kami. Malalaman naman natin agad ‘yan kung may magandang bukas.

“But not anytime soon!” sabi na lang ni Kim.

Kasama rin sa ‘Team A (Happy Fam, Happy Life)’ sina Yayo Aguila, Anjo Yllana at Gianna Aguiron na baby nga nila sa fun-serye.