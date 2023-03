6 bangkay sa bumagsak na Cessna narekober

Narekober na ng Cessna 206 retrie­val team nitong Sabado, ang mga labi ng anim na sakay ng aircraft na bumagsak sa makapal na kagubatan na bahagi ng Brgy. Ditarum sa Divilacan, Isabela.

Sinabi ng Isabela Incident Manage­ment Team (IMT), dumating ang retrieval team sa crash site bandang alas-8:00 nang umaga matapos matapang na tuntunin ang lugar sa gitna rin ng masamang panahon.

“The rain and the slippery slopes slowed them,” pahayag ng IMT sa media update.

“Difficult terrain and the area’s thick jungle are contributing to the difficulty of retrieving the bodies which may take days,” pahayag naman ng Philippine Army.

Ang 5th Infantry Division ng Army ay tumulong sa multi-agency team sa mga retrieval operations.

Ayon sa IMT, ang mga labi ng piloto at ang limang pasahero ay ilalagay sa malalaking plastic bag at pagkatapos ay sa cadaver bag.

Ang mga bangkay ay dadalhin pababa ng bundok at sa Divilacan proper sa lalong madaling panahon.

Natuklasan ng mga search team ang wreckage ng aircraft sa loob ng 20 kilometrong radius ng Maconacon Airport, ang dapat na destinasyon nito nang mawala ito noong Enero 24.

Ang eroplano ay lumipad mula sa paliparan ng Cauayan sa isang ruta na tatawid sana sa kabundukan ng Sierra Madre, naunang sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines.

Iniulat ng mga lokal na awtoridad noong Huwebes na ang sasakyang pang­himpapawid ay natagpuan na walang nakaligtas. (Betchai Julian)