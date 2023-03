5 suspek sa Degamo slay tinutugis pa

Apat hanggang lima pang suspek na maaaring direktang kabilang sa insidente ng pamamaril na ikinamatay ni Negros Oriental Governor Roel Degamo ang isinasailalim pa rin sa masusing pagha­hanap ng mga awtoridad.

“The actual participants, ‘yong sumali talaga sa shooting incident, nasa four to five na lang ang hinahanap. But may mga other suspects po who participated by inducement, ‘yong mga facilitator at mastermind and some other suspects po,” pahayag ni Police Regional Office 7 spokesperson Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare sa isang panayam.

Ayon kay Pelare, naniniwala sila na ang apat sa limang suspek sa pamamaril ay nananatili pa sa Negros Oriental.

“‘Yong mga nag-participate sa shooting incident, we believe na nandito pa po because immediately after the incident we were able to block the exit points. That is why as you can remember, 66 hours after the incident, nahuli na namin ang first four suspects,” aniya.

Samantala, tinawanan lamang ni Atty. Ferdinand Topacio, abogado ni Cong. Teves ang pagsalakay sa bahay ng kongresista.

Ayon kay Topacio, dahil kinakansela ng PNP ang license to own and possess firearms (LTOPF) ni Teves at bilang proteksyon ay isinuko nila ang lahat ng armas ng kongresista.

“As of that two days before, wala na pong natirang armas duon sa mga pro­perties ni Congressman Teves. Kaya natatawa nga po ako eh, sabi ko, alam mo nang reraidin ka in announce mo pa sa publiko, bakit mag-iiwan ka pa ng mga armas doon, so, medyo kengkoy po ‘yon eh,” pahayag ni Topacio.

Tumanggi naman si Topacio na magbigay ng komento kaugnay sa pagkakasangkot ni Teves sa pamamaslang kay Degamo at sa iba pang kaso umano ng pagpatay. (Betchai Julian)