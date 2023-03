5 Japanese nasagip ng PCG sa Oriental Mindoro

Nasagip ng mga elemento ng Philippine Coast Guard (PCG) ang limang Japanese crew lulan ng MV Catriona na nasangkot sa maritime accident sa bisinidad ng that encountered a maritime off Navotas, Calapan, Oriental Mindoro,

Nabatid na alas-6:30 nang umaga nang masagip ng Coast Guard ang mga Japanese crew na sina Itsuo Tamura, 86-anyos; Hiromu Nishida, 83; Hamagato Tsukasa, 80; Osamu Kawakami, 74; at Hata Isamu, 74.

Una nang nakatanggap ang PCG Command Center ng distress report at kaagad na nakipag-ugna­yan sa PCG District Souther­n Tagalog at PCG Station Oriental Mindoro na magsagawa ng search and rescue operation.

Kaagad namang nakita ng PCG na nakalulan sa BRP Habagat (TB-271), ang naaksidenteng barko at maingat na nasagip ang 5 Japanese crew.

Nabatid na ang mi­yembro ng Japanese crew ay umalis sa Japan at papuntang Davao nang mangyari ang aksidente. (Juliet deloza-Cudia)